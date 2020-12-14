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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11992119931199411995
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:14

  Frant написав:Маєш власну свиноферму, свині хрюкають і пукають, виділяють метан?
у тебя богатый опыт в газодобыче
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:15

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Маєш власну свиноферму, свині хрюкають і пукають, виділяють метан?
у тебя богатый опыт в газодобыче

Віталя, в квартирі аналізатор повітря є?
У тебе не пахне там дідом, який не встає з дивану?
Ти в ті нечасті дні коли вишархуєш на вулицю, може краще б на велосипеді? Електросамокат це ж не про рух дряблими мускулами. Це про подальшу деградацію твого тіла.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:17

  kingkongovets написав:
trololo написав:і про яке обслуговування сонячної станції ви постійно говорите? його нема, хіба що налаштування міняти в залежності від відключень та сезону. обслуговувати ППВ, наприклад, чи кавомашину, міняти ВВ20 чи регулярно чистити сифони - це гемор. а інвертор включив і забув

метеоумови
град, гроза, буревій
пил, копоть, сніг
ви прозрієте, повірте)


а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.

у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:21

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі


В Німеччині сильно клімат відрізняється ?
Мржу наробити фоток з полями з електричними панелями.

В голові у ККЦ завжди пасмурно, і електроенергія не виробляється.


Раніше Франт жартував про ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах, тепер на інших перейшов.
Так тримати :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:23

Хомякоид


ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах,


По неперевіреним даним вона купила рожеву чері «ку-ку». На блокпосту біля футбольного мʼяча посміхається, підмигує, облизує губи , тому повістку не дають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:32

  Hotab написав:Хомякоид


ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах,


По неперевіреним даним вона купила рожеву чері «ку-ку». На блокпосту біля футбольного мʼяча посміхається, підмигує, облизує губи , тому повістку не дають.


А що в такому випадку дають ? А вона бере ? Хлопці потім задоволені ? :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.

у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?


перед градом чи буревієм не зробиш нічого, але після, від підрахунку збитків і прайсів на ремонт волоси стануть дибки)

маю газовий генератор, по сьогодняшнім цінам квт має бути десь в районі 10 грн, чесно кажучі не перевіряв

а ще маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 жов, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:34

Хомякоид
Хлопці задоволені, бо вона хвалить, примовляючи: «який в тебе великий EQ!!”
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:35

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Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:35

  Hotab написав:Хомякоид


ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах,


По неперевіреним даним вона купила рожеву чері «ку-ку». На блокпосту біля футбольного мʼяча посміхається, підмигує, облизує губи , тому повістку не дають.

по проверенным данным ты дрочишь на мужчин) возбуждают на розовых черри? бывает. много лет в казарме деформируют психику.
Wirująświatła
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