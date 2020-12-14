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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:17
kingkongovets написав:
trololo написав:і про яке обслуговування сонячної станції ви постійно говорите? його нема, хіба що налаштування міняти в залежності від відключень та сезону. обслуговувати ППВ, наприклад, чи кавомашину, міняти ВВ20 чи регулярно чистити сифони - це гемор. а інвертор включив і забув
метеоумови
град, гроза, буревій
пил, копоть, сніг
ви прозрієте, повірте)
а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.
у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:21
Frant написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
сонячні панелі - ніжна і потребуюча постійного догляду штука з дуже сумнівною єфективністю в нашому кліматі
В Німеччині сильно клімат відрізняється ?
Мржу наробити фоток з полями з електричними панелями.
В голові у ККЦ завжди пасмурно, і електроенергія не виробляється.
Раніше Франт жартував про ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах, тепер на інших перейшов.
Так тримати
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:23
Хомякоид
ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах,
По неперевіреним даним вона купила рожеву чері «ку-ку». На блокпосту біля футбольного мʼяча посміхається, підмигує, облизує губи , тому повістку не дають.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:32
Hotab написав:Хомякоид
ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах,
По неперевіреним даним вона купила рожеву чері «ку-ку». На блокпосту біля футбольного мʼяча посміхається, підмигує, облизує губи , тому повістку не дають.
А що в такому випадку дають ? А вона бере ? Хлопці потім задоволені ?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:34
trololo написав:а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.
у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?
перед градом чи буревієм не зробиш нічого, але після, від підрахунку збитків і прайсів на ремонт волоси стануть дибки)
маю газовий генератор, по сьогодняшнім цінам квт має бути десь в районі 10 грн, чесно кажучі не перевіряв
а ще маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 жов, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:34
Хомякоид
Хлопці задоволені, бо вона хвалить, примовляючи: «який в тебе великий EQ!!”
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:35
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 09 жов, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:35
Hotab написав:Хомякоид
ірпенську ріелторку-самокатницю в дирявих колготах,
По неперевіреним даним вона купила рожеву чері «ку-ку». На блокпосту біля футбольного мʼяча посміхається, підмигує, облизує губи , тому повістку не дають.
по проверенным данным ты дрочишь на мужчин) возбуждают на розовых черри? ну бывает. много лет в казарме деформируют психику.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:42
kingkongovets написав:
trololo написав:а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.
у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?
перед градом чи буревієм не зробиш нічого, але після, від підрахунку збитків і прайсів на ремонт волоси стануть дибки)
маю газовий генератор, по сьогодняшнім цінам квт має бути десь в районі 10 грн, чесно кажучі не перевіряв
а ще маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
Газогенераторщик, ти в курсі, що для захисту від граду є спеціальне скло для сонячних панелей? Схоже, ти в цій темі розбираєшся так, як домашній хом'як в астрономії, а сантехнік у вищій математиці. Свинцевий акумулятор від літієвого - відрізниш?
Що з вагонами метро, які Варшава подарувала київському метрополітену, в чиновники їх продали собі. Це правда?
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 жов, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:43
Hotab написав:Хомякоид
Хлопці задоволені, бо вона хвалить, примовляючи: «який в тебе великий EQ!!”
Ну добре, можливо тоді ця ірпінська рієлторка після компанії хлопців з великими IQ нарешті порозумнішає та розбагатіє на нові панчохи
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