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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11993119941199511996
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:47

  kingkongovets написав:
trololo написав:а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.

у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?


перед градом чи буревієм не зробиш нічого, але після, від підрахунку збитків і прайсів на ремонт волоси стануть дибки)

маю газовий генератор, по сьогодняшнім цінам квт має бути десь в районі 10 грн, чесно кажучі не перевіряв

а ще маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)


ну промислові ферми це трошки інше, ніж два десятка панелей на приватному будинку. газовий генчик скільки обійшовсь? думаю немало. обслуговування, ремонт. та і гарантій що підари не влуплять десь по великому ГРП чи газогону теж нема, як тільки намутять альтернативний транзит
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:52

:wink: Wirująświatła

по проверенным данным ты дрочишь на мужчин) возбуждают на розовых черри? ну бывает. много лет в казарме деформируют психику.


Невже це про тебе мова, що ти прибігла?
Ангеліна, розкажи про свій типовий день? Останні кілька років. Не хочеш вийти з келії, красуня ти наша. Пролежні ж.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:ну промислові ферми це трошки інше, ніж два десятка панелей на приватному будинку. газовий генчик скільки обійшовсь? думаю немало. обслуговування, ремонт. та і гарантій що підари не влуплять десь по великому ГРП чи газогону теж нема, як тільки намутять альтернативний транзит


все гамузом багато обійшлось, але рахувати коректну собівартість треба вже хоча б років за 5, а то й 10, коли будуть зрозумілі усі супутні витрати, я встановив все ще восени 2021, до речі писав тут про це

в тому то і справа, що усі ці вітряки та сонячні ферми мають сенс лише при умові великіх обʼємів і продпжв надлишків по зеленим тарифам

але безумству хоробрих ми завжди готови заспівать пісню)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:08

  kingkongovets написав:в тому то і справа, що усі ці вітряки та сонячні ферми мають сенс лише при умові великіх обʼємів і продпжв надлишків по зеленим тарифам


якби на дворі був 2020 рік, я б з вами погодився, але все змінюється. і не треба під одну гребінку все скопом мести, ще й вітряки. вітряки під києвом не окупаються, а панелі - так.

на цьому пропоную завершувати тему. кому цікаво прошу в профільну гілку
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  kingkongovets написав:в тому то і справа, що усі ці вітряки та сонячні ферми мають сенс лише при умові великіх обʼємів і продпжв надлишків по зеленим тарифам


якби на дворі був 2020 рік, я б з вами погодився, але все змінюється. і не треба під одну гребінку все скопом мести, ще й вітряки. вітряки під києвом не окупаються, а панелі - так.

на цьому пропоную завершувати тему. кому цікаво прошу в профільну гілку
так а шо там в тій гілці зараз обговорювати?
ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим
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