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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:47
kingkongovets написав:
trololo написав:а що можна зробити перед градом? яке обслуговування. тільки молитись щоб не побило. копоть звідки? сніг не потрібно знімати (якщо буде сонце сам зійде). пил не сильно знижує ефективність, бачив дослідження по темі. хіба що естетика.
у вас були в будинку панелі чи досвід знайомих?
перед градом чи буревієм не зробиш нічого, але після, від підрахунку збитків і прайсів на ремонт волоси стануть дибки)
маю газовий генератор, по сьогодняшнім цінам квт має бути десь в районі 10 грн, чесно кажучі не перевіряв
а ще маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
ну промислові ферми це трошки інше, ніж два десятка панелей на приватному будинку. газовий генчик скільки обійшовсь? думаю немало. обслуговування, ремонт. та і гарантій що підари не влуплять десь по великому ГРП чи газогону теж нема, як тільки намутять альтернативний транзит
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:52
Wirująświatła
по проверенным данным ты дрочишь на мужчин) возбуждают на розовых черри? ну бывает. много лет в казарме деформируют психику.
Невже це про тебе мова, що ти прибігла?
Ангеліна, розкажи про свій типовий день? Останні кілька років. Не хочеш вийти з келії, красуня ти наша. Пролежні ж.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 20:03
trololo написав:ну промислові ферми це трошки інше, ніж два десятка панелей на приватному будинку. газовий генчик скільки обійшовсь? думаю немало. обслуговування, ремонт. та і гарантій що підари не влуплять десь по великому ГРП чи газогону теж нема, як тільки намутять альтернативний транзит
все гамузом багато обійшлось, але рахувати коректну собівартість треба вже хоча б років за 5, а то й 10, коли будуть зрозумілі усі супутні витрати, я встановив все ще восени 2021, до речі писав тут про це
в тому то і справа, що усі ці вітряки та сонячні ферми мають сенс лише при умові великіх обʼємів і продпжв надлишків по зеленим тарифам
але безумству хоробрих ми завжди готови заспівать пісню)
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Додано: Сер 09 жов, 2024 20:08
kingkongovets написав:
в тому то і справа, що усі ці вітряки та сонячні ферми мають сенс лише при умові великіх обʼємів і продпжв надлишків по зеленим тарифам
якби на дворі був 2020 рік, я б з вами погодився, але все змінюється. і не треба під одну гребінку все скопом мести, ще й вітряки. вітряки під києвом не окупаються, а панелі - так.
на цьому пропоную завершувати тему. кому цікаво прошу в профільну гілку
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Додано: Сер 09 жов, 2024 20:48
trololo написав: kingkongovets написав:
в тому то і справа, що усі ці вітряки та сонячні ферми мають сенс лише при умові великіх обʼємів і продпжв надлишків по зеленим тарифам
якби на дворі був 2020 рік, я б з вами погодився, але все змінюється. і не треба під одну гребінку все скопом мести, ще й вітряки. вітряки під києвом не окупаються, а панелі - так.
на цьому пропоную завершувати тему. кому цікаво прошу в профільну гілку
так а шо там в тій гілці зараз обговорювати?
ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим
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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:36
Походу, тут один кінгонговець притомний.
Хай ставлять на 20куе панелей, потім розкажуть.
Навіть ті, хто їх продає, кажуть що це маячня без зеленого тарифу.
Яка окупність сонячних панелей? Що ти несеш?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:57
Бетон написав:
Походу, тут один кінгонговець притомний.
Хай ставлять на 20куе панелей, потім розкажуть.
Навіть ті, хто їх продає, кажуть що це маячня без зеленого тарифу.
Яка окупність сонячних панелей? Що ти несеш?
Тобі з Польщі видніше, наш мостобудівельнику .
Ти вживу зблизька бачив сонячні панелі? Нюхав, лизав їх??? То то ж воно і є.
А закон Ома - знаєш?
А закон Перегуди-Закваскіна, про еквівалентность та псевдоінтелектуальність мавпоподібних баранів?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 22:23
Бетон написав:
Походу, тут один кінгонговець притомний.
Хай ставлять на 20куе панелей, потім розкажуть.
Навіть ті, хто їх продає, кажуть що це маячня без зеленого тарифу.
Яка окупність сонячних панелей? Що ти несеш?
притомний кінконговець вчора казав, що ти дурак. ти місяць назад розказував які класні AGM і які опасні ліфери і що нема між ним і літій іон ніякої різниці. ти ж нуляка, як барабашов, який навіть потужність зарядки не зміг порахувати правильно. ну от чого ти лізеш туди, де ти нікуя не вивчав і не рахував? шоб що?
експерт по всім питанням, дай краще відповідь нафіга робив підігрів в зоні душу
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Додано: Сер 09 жов, 2024 22:25
kingkongovets написав:
ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим
ну ви ж не встановили і не пережили, але думку свою маєте, чому мені не можна?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 22:29
trololo написав: kingkongovets написав:
ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим
ну ви ж не встановили і не пережили, але думку свою маєте, чому мені не можна?
так я вже третій рік юзаю)
та й таке
зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
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