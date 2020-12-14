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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:29
trololo написав: kingkongovets написав:
ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим
ну ви ж не встановили і не пережили, але думку свою маєте, чому мені не можна?
так я вже третій рік юзаю)
та й таке
зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
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Додано: Сер 09 жов, 2024 22:37
kingkongovets написав:
так я вже третій рік юзаю)
та й таке
так дайте більше інфо, мені цікаво ж. які панелі, азимут, кут, регіон, чи є ЗТ, який акум та який інвертор, які реальні показники в грудні та січні за останні 3 роки?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 22:41
trololo написав: kingkongovets написав:
так я вже третій рік юзаю)
та й таке
так дайте більше інфо, мені цікаво ж. які панелі, азимут, кут, регіон, чи є ЗТ, який акум та який інвертор, які реальні показники в грудні та січні за останні 3 роки?
я генік з аккумами використовую в будинку і просто аккуми в квартирі
знайомі, які до того топили за вітряки з панелями - теж
ось це головний досвід
секретніх кодів я на жаль не знаю(
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