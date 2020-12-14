так я вже третій рік юзаю)
та й таке
зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:29
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так я вже третій рік юзаю)
та й таке
зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:37
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:41
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я генік з аккумами використовую в будинку і просто аккуми в квартирі
знайомі, які до того топили за вітряки з панелями - теж
ось це головний досвід
секретніх кодів я на жаль не знаю(
Додано: Чет 10 жов, 2024 00:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
да уж, ну и хвинансовый форум, все только друг на друга какают, та и слог-то какой, тут впору со стендапами многим выступать
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