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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11993119941199511996
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  kingkongovets написав:ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим


ну ви ж не встановили і не пережили, але думку свою маєте, чому мені не можна?
так я вже третій рік юзаю)
та й таке

зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:37

  kingkongovets написав:так я вже третій рік юзаю)
та й таке


так дайте більше інфо, мені цікаво ж. які панелі, азимут, кут, регіон, чи є ЗТ, який акум та який інвертор, які реальні показники в грудні та січні за останні 3 роки?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 22:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  kingkongovets написав:так я вже третій рік юзаю)
та й таке


так дайте більше інфо, мені цікаво ж. які панелі, азимут, кут, регіон, чи є ЗТ, який акум та який інвертор, які реальні показники в грудні та січні за останні 3 роки?
я генік з аккумами використовую в будинку і просто аккуми в квартирі

знайомі, які до того топили за вітряки з панелями - теж

ось це головний досвід

секретніх кодів я на жаль не знаю(
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 00:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

да уж, ну и хвинансовый форум, все только друг на друга какают, та и слог-то какой, тут впору со стендапами многим выступать
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
А вам навіщо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Головне, щоб не перечекати до рублів. Бо судячи по настроям, різне може статися
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:29

  Andrey2512 написав:
  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Головне, щоб не перечекати до рублів. Бо судячи по настроям, різне може статися

Українська бЫдло Ыліта робить все, щоб програти війну. Намагається робити, і їй це вдається. Вони ж влада, їх ніхто не контролює, не обмежує.

Про підземні заводи з виробництва пороха, снарядів, або масове виробництво ракет типу німецьких Фау-1 чи Фау-2, мова вже не йде.
Наслідники януковича, петлюри, грушевського і махна зрозуміли, що це надто складне завдання. Який сенс робити підземні заводи, якщо їх чекає доля тоннеля метро на Деміївку? Затоплення або завалення.
Краще гроші витратити на більш приємні речі: на перекладання плитки,ремонт доріг, виплати колосальних зарплат суддям, прокурорам, депутатам всіх рівнів.

Тому, при таких розкладах - це лише питання часу. Нічого не зробиш, раз 75% виборців дружно проголосували за "какая разница?", за корабельних сосен, шоферів, сантехніків і кухарок на найвищі посади.
Frant
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