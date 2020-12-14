так я вже третій рік юзаю)
та й таке
зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:29
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так я вже третій рік юзаю)
та й таке
зи: Рома, не ведись на провокації, воно того не варте і не сперечайся про майбутнє
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:37
Додано: Сер 09 жов, 2024 22:41
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я генік з аккумами використовую в будинку і просто аккуми в квартирі
знайомі, які до того топили за вітряки з панелями - теж
ось це головний досвід
секретніх кодів я на жаль не знаю(
Додано: Чет 10 жов, 2024 00:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
да уж, ну и хвинансовый форум, все только друг на друга какают, та и слог-то какой, тут впору со стендапами многим выступать
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А вам навіщо?
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:29
Українська бЫдло Ыліта робить все, щоб програти війну. Намагається робити, і їй це вдається. Вони ж влада, їх ніхто не контролює, не обмежує.
Про підземні заводи з виробництва пороха, снарядів, або масове виробництво ракет типу німецьких Фау-1 чи Фау-2, мова вже не йде.
Наслідники януковича, петлюри, грушевського і махна зрозуміли, що це надто складне завдання. Який сенс робити підземні заводи, якщо їх чекає доля тоннеля метро на Деміївку? Затоплення або завалення.
Краще гроші витратити на більш приємні речі: на перекладання плитки,ремонт доріг, виплати колосальних зарплат суддям, прокурорам, депутатам всіх рівнів.
Тому, при таких розкладах - це лише питання часу. Нічого не зробиш, раз 75% виборців дружно проголосували за "какая разница?", за корабельних сосен, шоферів, сантехніків і кухарок на найвищі посади.
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