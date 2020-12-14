Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Де КМДАшний чиновничок? Вельми цікаво було читати опуси бувшого трієшника, який в радянські часи працював би ліфтером чи сантехніком, про сонячну енергетику. Він і про планкеони, і про мюони, і про комплекси Мейзенгеймера - має свою думку. І кота Шредингера бачив, під час прогулянок скляним мостом і парком Наталка. Принцип Данінга Крюгера, в усій красі.
Гей, ККЦ, пиши ще -:посміємось разом!
Ще згадую Конг писав що має чи то диплом перекладача чи то викладача англійської. Але після написаних декількох речень англійською став зрозумілий його рівень.
Тому хай краще пише про вози які їздили по центру Києва. Якраз його рівень
Бетон написав:Походу, тут один кінгонговець притомний. Хай ставлять на 20куе панелей, потім розкажуть. Навіть ті, хто їх продає, кажуть що це маячня без зеленого тарифу.
Яка окупність сонячних панелей? Що ти несеш?
притомний кінконговець вчора казав, що ти дурак. ти місяць назад розказував які класні AGM і які опасні ліфери і що нема між ним і літій іон ніякої різниці. ти ж нуляка, як барабашов, який навіть потужність зарядки не зміг порахувати правильно. ну от чого ти лізеш туди, де ти нікуя не вивчав і не рахував? шоб що? експерт по всім питанням, дай краще відповідь нафіга робив підігрів в зоні душу
Ты бабка на базаре, сплетница. Мои агм работают. Взрываются литиевые. Всё. Что ты там лопочешь? Какая окупаемость солнечных панелей, ларёчник?
Я думав тільки один Максімка солить по 5 років гроші в нерухомості
Нормально. Це вкладення лишніх грошей української Ыліти - прокурорів, ментів, КМДшних чиновників, депутатів всіх рівнів. Вони й самі не знають, скільки і де у них нерухомості. Тим більше, що держава (яку вони ж і представляють) абсолютно не вимагає уплати податків за ці площі.
Frant написав:Де КМДАшний чиновничок? Вельми цікаво було читати опуси бувшого трієшника, який в радянські часи працював би ліфтером чи сантехніком, про сонячну енергетику. Він і про планкеони, і про мюони, і про комплекси Мейзенгеймера - має свою думку. І кота Шредингера бачив, під час прогулянок скляним мостом і парком Наталка. Принцип Данінга Крюгера, в усій красі.
Гей, ККЦ, пиши ще -:посміємось разом!
Ще згадую Конг писав що має чи то диплом перекладача чи то викладача англійської. Але після написаних декількох речень англійською став зрозумілий його рівень.
Тому хай краще пише про вози які їздили по центру Києва. Якраз його рівень
Вся українська Ыліта має купу дипломів про вищу освіту, про захищені дисертації з історії, медицини, біології, юрисприденції. Ціна диплома 2000-3000 доларів. Вони ж хваляться один перед іншим, цими дипломами про вищу освіту і дисертаціями, які їм хтось написав - типу, вони розумні. Як відкриють рот - просто капець, зразу видно бувших трієшників. Не можуть грамотно 5 слів скласти в одне речення. Як і всі наші керманичі.
Ківа з його дипломами - це реальний середній показник рівня Ынтелекту української бЫдло-Ыліти. Я з ним був особисто знайомий, колись.
Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Через 3 роки, коли вкрадуть все що можна, задвлять податками бізнес, гривнях буде 200. Все впаде
Не забувай про російську армію. Процес швидшим буде - тому що територію добивають з двох сторін - з однієї - самостійні клоуни-дерибанщики, з іншої - російська армія.. Десь через 1-1,5 роки, це максимум.