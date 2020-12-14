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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А вам навіщо?
Додано: Чет 10 жов, 2024 08:27
Додано: Чет 10 жов, 2024 08:48
Як вам такі міцні засоли.
Будинок здався 2012 року. Квартирі 12 років, і ще без ремонту.
Я думав тільки один Максімка солить по 5 років гроші в нерухомості
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:12
Нормально.
Це вкладення лишніх грошей української Ыліти - прокурорів, ментів, КМДшних чиновників, депутатів всіх рівнів. Я колись трохи спілкувався з ними - вони й самі не знають, скільки і де у них нерухомості. Тим більше, що держава (яку вони ж і представляють) абсолютно не вимагає уплати податків за ці площі і зовсім не контролює, хто з яких доходів купляє нерухомість (на вторинці).
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 жов, 2024 09:44, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:18
Через 3 роки, коли вкрадуть все що можна, задвлять податками бізнес, гривнях буде 200, можна
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 10 жов, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:36
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:38
Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.
Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"?
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:39
"Нормальна квартира" - це зовсім не підвал площею 20 м2, а хоча би 30-35 м2 на середніх поверхах.
Флай, ти би з ККЦ гарну компанію склав би - "дипломований перекладач з досвідом роботи в КМДА" і "дипломований ІТшник", який живе на 3000 грн/міс. Достойна парочка була би, для вирішення всіх завдань! Зразу в міністри, в кабмін би вас можна було би назначати, замість шмигалів і корабельних сосен. Ви би справились, добили би цю державу. Може, навіть, швидше ніж нинішні уроди
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:47
Грамотні і розумні інвештори звідси пішли ще в 2014.
З 24.02.2022 - нічого цікавого тут не відбувається, лише продовжується дерибан держави, зменшення її населення і території. Придурки за 10 років війни - навіть не змогли зробити масові балістичні ракети, з дальністю 300-500 км (аналог німецьких ФАУ-1 і ФАУ-2 зразка 1944 р.). Настільки глибоко і далеко пішла деіндустріалізація держави.
Тому на даному етапі немає жодного сенсу щось купляти. Хіба що за третину чи півціни, за 15000-25000 те, що зараз коштує 40000-50000.
Мені зрозуміло, що нова влада зробить з цієї території агрозону - навезе сюди таджиків і узбеків, на всі керівні посади поставить своїх людей. Бувша еліта - буде працювати ліфтьорами, сантехнніками і чорноробами - хто в живих залишиться. БУдуть пиячити і думати, чому другий раз за 100 років селюки і бандити проїпали державу, яку отримали на шару в якісному варіанті в 1991. Напишуть мемуари, як вони старались, як дерибанили, вдень і вночі. А вона чомусь рухнула.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 жов, 2024 10:17, всього редагувалось 4 разів.
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