RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11994119951199611997
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:55

  _Mykola_ написав:Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.

Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"? :|


копоті наче нема, мій камін майже не дає диму, хіба судіби буває димлять, але небагато. -5% це не принципово, оскільки нема ЗТ і утилізація все одно буде менше 100%.

а з приводу експлуатації, треба вчити дітей. але це стосується не тільки електрики, в першу чергу опалення, бо вогонь, вода, каналізація, все це обслуговування і тд. якось треба буде скласти схеми та інструкції, але все руки не доходять.

захист від дурня - якісний інвертор та правильна захисна обвязка всієї системи.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6124
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2673 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:18

  Frant написав:
  smdtranz написав:хвинансовый форум
Грамотні і розумні інвештори звідси пішли ще в 2014.
З 24.02.2022 - нічого цікавого тут не відбувається, лише продовжується дерибан держави, зменшення її населення і території.
Тому на даному етапі немає жодного сенсу щось купляти. Хіба що за третину чи півціни, за 15000-25000 те, що зараз коштує 40000-50000.
Мені зрозуміло, що нова влада зробить з цієї території агрозону - навезе сюди таджиків і узбеків, на всі керівні посади поставить своїх людей. Бувша еліта - буде працювати ліфтьорами, сантехнніками і чорноробами - хто в живих залишиться. :cry: БУдуть пиячити і думати, чому другий раз за 100 років селюки і бандити проїпали державу, яку отримали на шару в якісному варіанті в 1991. Напишуть мемуари, як вони старались, як дбали, вдень і вночі. А вона чомусь рухнула. :cry:


Думаю самі розумні пішли в 2008 році коли ціна на нерухоме лайно виросла в 10 і більше разів з 2000 року.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2922 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:19

  trololo написав:а з приводу експлуатації, треба вчити дітей.

Хто буде вчити придурків, як грамотно керувати державою?
Щоб всі платили податки, всі воювали?
Щоб вороги держави сиділи в тюрьмі, на баланді, а не юрмились у Верховній раді?
Щоб інженери, математики, фізики, хіміки мали норм зарплату, а не 200-300 дол/міс, як було до війни? Щоб будувались підземні ракетні заводи, а не плитка в метро перекладалась? Щоб безробітні не могли купляти особняки у Кончі Заспі?

І ще багато чого очевидно, чого уроди не хочуть робити.

Думаю, русские - потом - всему их научат. Как с охлосом надо обходиться, это они хорошо умеют. В Сибири и в Магадане, в Воркуте, на Соловках - будут учить всех этих зеленых придурковатых уродов и их папередников :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23961
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1703 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:41

  Frant написав:
  trololo написав:а з приводу експлуатації, треба вчити дітей.

Хто буде вчити придурків, як грамотно керувати державою?
Щоб всі платили податки, всі воювали?
Щоб вороги держави сиділи в тюрьмі, на баланді, а не юрмились у Верховній раді?
Щоб інженери, математики, фізики, хіміки мали норм зарплату, а не 200-300 дол/міс, як було до війни? Щоб будувались підземні ракетні заводи, а не плитка в метро перекладалась?

І ще багато чого очевидно, чого уроди не хочуть робити.

Думаю, русские - потом - всему их научат. Как с охлосом надо обходиться, это они хорошо умеют. В Сибири и в Магадане, в Воркуте, будут учить всех этих зеленых уродов и их папередников :mrgreen:


Ага, ті хто керували і смоктали соки з Україні будуть тікати самі перші.
І шоколадного барона дітки вже всі там прилаштовані
https://mig.com.ua/de-zaraz-zhyvut-i-ch ... oroshenka/
А ви слухайте байки про мову і іншу лабуду :lol:
Хомякоид
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2922 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11994119951199611997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2495, 2496, 2497
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24966 16695245
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2024 21:42
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473561
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.