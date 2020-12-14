Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.
Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів. Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі? Чи впораються Ваші близькі з цим? Чи плануєте якийсь захист від "дурня"?
копоті наче нема, мій камін майже не дає диму, хіба судіби буває димлять, але небагато. -5% це не принципово, оскільки нема ЗТ і утилізація все одно буде менше 100%.
а з приводу експлуатації, треба вчити дітей. але це стосується не тільки електрики, в першу чергу опалення, бо вогонь, вода, каналізація, все це обслуговування і тд. якось треба буде скласти схеми та інструкції, але все руки не доходять.
захист від дурня - якісний інвертор та правильна захисна обвязка всієї системи.
Грамотні і розумні інвештори звідси пішли ще в 2014. З 24.02.2022 - нічого цікавого тут не відбувається, лише продовжується дерибан держави, зменшення її населення і території. Тому на даному етапі немає жодного сенсу щось купляти. Хіба що за третину чи півціни, за 15000-25000 те, що зараз коштує 40000-50000. Мені зрозуміло, що нова влада зробить з цієї території агрозону - навезе сюди таджиків і узбеків, на всі керівні посади поставить своїх людей. Бувша еліта - буде працювати ліфтьорами, сантехнніками і чорноробами - хто в живих залишиться. БУдуть пиячити і думати, чому другий раз за 100 років селюки і бандити проїпали державу, яку отримали на шару в якісному варіанті в 1991. Напишуть мемуари, як вони старались, як дбали, вдень і вночі. А вона чомусь рухнула.
Думаю самі розумні пішли в 2008 році коли ціна на нерухоме лайно виросла в 10 і більше разів з 2000 року.
trololo написав:а з приводу експлуатації, треба вчити дітей.
Хто буде вчити придурків, як грамотно керувати державою? Щоб всі платили податки, всі воювали? Щоб вороги держави сиділи в тюрьмі, на баланді, а не юрмились у Верховній раді? Щоб інженери, математики, фізики, хіміки мали норм зарплату, а не 200-300 дол/міс, як було до війни? Щоб будувались підземні ракетні заводи, а не плитка в метро перекладалась? Щоб безробітні не могли купляти особняки у Кончі Заспі?
І ще багато чого очевидно, чого уроди не хочуть робити.
Думаю, русские - потом - всему их научат. Как с охлосом надо обходиться, это они хорошо умеют. В Сибири и в Магадане, в Воркуте, на Соловках - будут учить всех этих зеленых придурковатых уродов и их папередников
trololo написав:а з приводу експлуатації, треба вчити дітей.
Хто буде вчити придурків, як грамотно керувати державою? Щоб всі платили податки, всі воювали? Щоб вороги держави сиділи в тюрьмі, на баланді, а не юрмились у Верховній раді? Щоб інженери, математики, фізики, хіміки мали норм зарплату, а не 200-300 дол/міс, як було до війни? Щоб будувались підземні ракетні заводи, а не плитка в метро перекладалась?
І ще багато чого очевидно, чого уроди не хочуть робити.
Думаю, русские - потом - всему их научат. Как с охлосом надо обходиться, это они хорошо умеют. В Сибири и в Магадане, в Воркуте, будут учить всех этих зеленых уродов и их папередников