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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11994119951199611997>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
А вам навіщо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:48

Як вам такі міцні засоли.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1152 ... 1781743758
Будинок здався 2012 року. Квартирі 12 років, і ще без ремонту.

Я думав тільки один Максімка солить по 5 років гроші в нерухомості :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:18

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Через 3 роки, коли вкрадуть все що можна, задвлять податками бізнес, гривнях буде 200, можна
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 10 жов, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:36

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Хіба інвестувати в яму котлована під кавалірку 15..20 м2 нахалбуду ПС.
Майже готовий, але не зданий УКО смарт $15К..$20К
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:38

  trololo написав:
  kingkongovets написав:ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим


ну ви ж не встановили і не пережили, але думку свою маєте, чому мені не можна?

Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.

Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"? :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:55

  _Mykola_ написав:Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.

Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"? :|


копоті наче нема, мій камін майже не дає диму, хіба судіби буває димлять, але небагато. -5% це не принципово, оскільки нема ЗТ і утилізація все одно буде менше 100%.

а з приводу експлуатації, треба вчити дітей. але це стосується не тільки електрики, в першу чергу опалення, бо вогонь, вода, каналізація, все це обслуговування і тд. якось треба буде скласти схеми та інструкції, але все руки не доходять.

захист від дурня - якісний інвертор та правильна захисна обвязка всієї системи.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:18

  Frant написав:
  smdtranz написав:хвинансовый форум
Грамотні і розумні інвештори звідси пішли ще в 2014.
З 24.02.2022 - нічого цікавого тут не відбувається, лише продовжується дерибан держави, зменшення її населення і території.
Тому на даному етапі немає жодного сенсу щось купляти. Хіба що за третину чи півціни, за 15000-25000 те, що зараз коштує 40000-50000.
Мені зрозуміло, що нова влада зробить з цієї території агрозону - навезе сюди таджиків і узбеків, на всі керівні посади поставить своїх людей. Бувша еліта - буде працювати ліфтьорами, сантехнніками і чорноробами - хто в живих залишиться. :cry: БУдуть пиячити і думати, чому другий раз за 100 років селюки і бандити проїпали державу, яку отримали на шару в якісному варіанті в 1991. Напишуть мемуари, як вони старались, як дбали, вдень і вночі. А вона чомусь рухнула. :cry:


Думаю самі розумні пішли в 2008 році коли ціна на нерухоме лайно виросла в 10 і більше разів з 2000 року.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:19

  trololo написав:а з приводу експлуатації, треба вчити дітей.

Хто буде вчити придурків, як грамотно керувати державою?
Щоб всі платили податки, всі воювали?
Щоб вороги держави сиділи в тюрьмі, на баланді, а не юрмились у Верховній раді?
Щоб інженери, математики, фізики, хіміки мали норм зарплату, а не 200-300 дол/міс, як було до війни? Щоб будувались підземні ракетні заводи, а не плитка в метро перекладалась? Щоб безробітні не могли купляти особняки у Кончі Заспі?

І ще багато чого очевидно, чого уроди не хочуть робити.

Думаю, русские - потом - всему их научат. Как с охлосом надо обращаться, это они хорошо умеют. В Сибири и в Магадане, в Воркуте, на Соловках - будут учить всех этих зеленых придурковатых уродов и их папередников , как надо работать на благо Родины :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 10 жов, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Бетон
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