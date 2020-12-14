Вони не потрібні.
Наклепали 25-поверхових суперхрущів - тисячі, всі околиці забудували.
Для кого???
А недобудів, скільки? Сотні!
Я про це писав ще до війни.
Війна пришвидшила дегенеративні процеси і відток населення на цій території.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 13:06
Вони не потрібні.
Наклепали 25-поверхових суперхрущів - тисячі, всі околиці забудували.
Для кого???
А недобудів, скільки? Сотні!
Я про це писав ще до війни.
Війна пришвидшила дегенеративні процеси і відток населення на цій території.
|