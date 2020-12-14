|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А вам навіщо?
Додано: Чет 10 жов, 2024 08:48
Як вам такі міцні засоли.
Будинок здався 2012 року. Квартирі 12 років, і ще без ремонту.
Я думав тільки один Максімка солить по 5 років гроші в нерухомості
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:18
Через 3 роки, коли вкрадуть все що можна, задвлять податками бізнес, гривнях буде 200, можна
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 10 жов, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:36
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:38
Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.
Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"?
Додано: Чет 10 жов, 2024 09:55
копоті наче нема, мій камін майже не дає диму, хіба судіби буває димлять, але небагато. -5% це не принципово, оскільки нема ЗТ і утилізація все одно буде менше 100%.
а з приводу експлуатації, треба вчити дітей. але це стосується не тільки електрики, в першу чергу опалення, бо вогонь, вода, каналізація, все це обслуговування і тд. якось треба буде скласти схеми та інструкції, але все руки не доходять.
захист від дурня - якісний інвертор та правильна захисна обвязка всієї системи.
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
🤯В ЖК Щасливий стався вибух у квартирі, від якого повністю винесло стіну та вікна
Ещё один безопасный литиевый аккумулятор?
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Думаю газ. Нафіга зараз акуми
|