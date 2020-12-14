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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11994119951199611997>
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
А вам навіщо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:48

Як вам такі міцні засоли.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/1152 ... 1781743758
Будинок здався 2012 року. Квартирі 12 років, і ще без ремонту.

Я думав тільки один Максімка солить по 5 років гроші в нерухомості :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:18

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Через 3 роки, коли вкрадуть все що можна, задвлять податками бізнес, гривнях буде 200, можна
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 10 жов, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:36

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Хіба інвестувати в яму котлована під кавалірку 15..20 м2 нахалбуду ПС.
Майже готовий, але не зданий УКО смарт $15К..$20К
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:38

  trololo написав:
  kingkongovets написав:ваші надії та рекламні слогани продавців?
встановіть, поюзайте, переживіть пару сезонів - ось тоді і поговорим


ну ви ж не встановили і не пережили, але думку свою маєте, чому мені не можна?

Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.

Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"? :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 09:55

  _Mykola_ написав:Якщо заб'єте на чищення від пилу-копоті, матимете -5% від генерації стабільно, причому копоть буде накопичуватися з відповідними наслідками для генерації. Хіба що у Вас в радіусі 1-2км немає нічого що дає постійні викиди.

Реальна експлуатація через декілька років розставить все на свої місця, якщо ті роки Ваша електростанція все ж переживе без форсмажорів.
Чи розглядали, варіант, якщо доведеться це все експлуатувати без Вашої участі?
Чи впораються Ваші близькі з цим?
Чи плануєте якийсь захист від "дурня"? :|


копоті наче нема, мій камін майже не дає диму, хіба судіби буває димлять, але небагато. -5% це не принципово, оскільки нема ЗТ і утилізація все одно буде менше 100%.

а з приводу експлуатації, треба вчити дітей. але це стосується не тільки електрики, в першу чергу опалення, бо вогонь, вода, каналізація, все це обслуговування і тд. якось треба буде скласти схеми та інструкції, але все руки не доходять.

захист від дурня - якісний інвертор та правильна захисна обвязка всієї системи.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 12:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

🤯В ЖК Щасливий стався вибух у квартирі, від якого повністю винесло стіну та вікна

Ещё один безопасный литиевый аккумулятор?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В ЖК Щасливий стався вибух у квартирі, від якого повністю винесло стіну та вікна

Ещё один безопасный литиевый аккумулятор?
Думаю газ. Нафіга зараз акуми
Faceless
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