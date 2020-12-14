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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11994119951199611997
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:04

Бетон

аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:08

  smdtranz написав:Бетон

аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно

Wirująświatła
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