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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:04
Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
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smdtranz
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:08
smdtranz написав:Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
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Wirująświatła
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