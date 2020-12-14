Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:04
Бетон аккум вынес стену? он что, начинен тротилом? там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
smdtranz
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:08
smdtranz написав: Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
Wirująświatła
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:39
Wirująświatła горят это да, но это ж не детонация, чтоб стены выносить. у чела вон даже кирпичи не подвинулись
smdtranz
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:43
Бетон написав:
В ЖК Щасливий стався вибух у квартирі, від якого повністю винесло стіну та вікна
Ещё один безопасный литиевый аккумулятор?
В Киеве на Софиевской Борщаговке произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки
На момент взрыва в квартире никого не было, поэтому пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего и произошел взрыв.
На месте работали спасатели и газовая служба. Правоохранители причину взрыва пока не озвучивали.
GALeon
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:09
smdtranz написав:
горят это да, но это ж не детонация, чтоб стены выносить. у чела вон даже кирпичи не подвинулись
как раз на пару см подвинулись. не понимаю почему у самокатов сяоми снизу под батарее тоненькая пластиковая крышка, ее такой гвоздь проткнет легко если самокат на тот гвоздь как то с высоты 2м уронить.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Чет 10 жов, 2024 16:17, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:11
Wirująświatła написав: smdtranz написав: Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
від КЗ є мембрана в тому ж 18650, щось він інфоцигаить
flyman
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:13
flyman написав:
від КЗ є мембрана в тому ж 18650, щось він інфоцигаить
он пробивает корпус гвоздём, какая мембрана. полно таких видео с 18650
Wirująświatła
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:25
flyman написав:
від КЗ є мембрана в тому ж 18650, щось він інфоцигаить
Це якщо його
ідіоти не "відновлювали"
таких "кулібіних" просто море. Гарантії що б/в акумулятори не "відновили" таким способом немає. Це ще один момент проти купівлі б/в літієвих акумуляторів.
_Mykola_
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Додано: Чет 10 жов, 2024 16:55
GALeon написав:В Киеве на Софиевской Борщаговке ….
і давно це село стало Києвом?)
kingkongovets
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