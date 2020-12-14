Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:04
Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:08
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:39
Wirująświatła
горят это да, но это ж не детонация, чтоб стены выносить. у чела вон даже кирпичи не подвинулись
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Киеве на Софиевской Борщаговке произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки
На момент взрыва в квартире никого не было, поэтому пострадавших нет. По предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего и произошел взрыв.
На месте работали спасатели и газовая служба. Правоохранители причину взрыва пока не озвучивали.
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:09
как раз на пару см подвинулись. не понимаю почему у самокатов сяоми снизу под батарее тоненькая пластиковая крышка, ее такой гвоздь проткнет легко если самокат на тот гвоздь как то с высоты 2м уронить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 10 жов, 2024 16:17, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:11
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:13
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:25
Це якщо його
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
і давно це село стало Києвом?)
Додано: Чет 10 жов, 2024 18:28
нормально выносит
На п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки стався вибух та загоряння. Чоловік 1982 року народження отримав опіки рук та ніг другого ступеню
Зранку, о 04:02 до Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в квартирі багатоповерхівки у м. Вишневе.
Вже на місці рятувальники встановили, що у квартирі стався вибух літієвого акумулятора і, внаслідок чого, є постраждалі. Травми отримали жінка тридцятидев'ятирічна жінка та її трирічна донька, батько та ще одна дитина залишилися неушкодженими.
Обох постраждалих рятувальники передали працівникам екстреної медичної допомоги. На даний час жінка і дитина ушпиталені та перебувають у «Лікарні інтенсивного лікування Боярської міської ради».
ДСНС Київщини сьогодні наголосило - Особливо небезпечними можуть бути пристрої сумнівних виробників, підроблені, кустарні, деякі типи акумуляторів (зокрема, літієві).
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