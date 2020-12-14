Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49
Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|