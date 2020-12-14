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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11995119961199711998
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49

  Бетон написав:
  smdtranz написав:Бетон

аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно


нормально выносит

Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?

Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно

Вынести стену, вот так, может только газ

Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03

  барабашов написав:ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?

А если окажется, что был

То что ты себе оближешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Ну если в центре, и с ремонтом, и с орендаторами,я пожалуй рискну и прикуплю за такие деньги.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 04:33

  Velz написав:
  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Ну если в центре, и с ремонтом, и с орендаторами,я пожалуй рискну и прикуплю за такие деньги.

Почекайте рік, півтора.
Купите, ще буде можливість.

Українська бЫдло Ыліта робить все, щоб програти війну. Намагається робити, і їй це вдається. Вони ж влада, їх ніхто не контролює, не обмежує.

Про підземні заводи з виробництва пороха, снарядів, або масове виробництво ракет типу німецьких Фау-1 чи Фау-2, мова вже не йде.
Наслідники януковича, петлюри, грушевського і махна зрозуміли, що це надто складне завдання. Який сенс робити підземні заводи, якщо їх чекає доля тоннеля метро на Деміївку? Затоплення або завалення.
Краще гроші витратити на більш приємні речі: на перекладання плитки,ремонт доріг, виплати колосальних зарплат суддям, прокурорам, депутатам всіх рівнів.

Тому, при таких розкладах - це лише питання часу. Нічого не зробиш, раз 75% виборців дружно проголосували за "какая разница?", за "вайни нє будєт!", за корабельних сосен, шоферів, сантехніків і кухарок на найвищих посадах, за дерибан всього і усіх.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 04:51

  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.

Вони вже не потрібні.
Війна додала ще сотні недобудів в К. і біля нього. Пам'ятники колгоспним дерибан-управлінцям,які нічого не здатні довести до завершення.
Рахунок недобудів в Києвіи- вже не десятки, а мабуть, сотні.
Frant
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