Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49
Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54
Додано: П'ят 11 жов, 2024 04:33
Почекайте рік, півтора.
Купите, ще буде можливість.
Українська бЫдло Ыліта робить все, щоб програти війну. Намагається робити, і їй це вдається. Вони ж влада, їх ніхто не контролює, не обмежує.
Про підземні заводи з виробництва пороха, снарядів, або масове виробництво ракет типу німецьких Фау-1 чи Фау-2, мова вже не йде.
Наслідники януковича, петлюри, грушевського і махна зрозуміли, що це надто складне завдання. Який сенс робити підземні заводи, якщо їх чекає доля тоннеля метро на Деміївку? Затоплення або завалення.
Краще гроші витратити на більш приємні речі: на перекладання плитки,ремонт доріг, виплати колосальних зарплат суддям, прокурорам, депутатам всіх рівнів.
Тому, при таких розкладах - це лише питання часу. Нічого не зробиш, раз 75% виборців дружно проголосували за "какая разница?", за "вайни нє будєт!", за корабельних сосен, шоферів, сантехніків і кухарок на найвищих посадах, за дерибан всього і усіх.
Додано: П'ят 11 жов, 2024 04:51
Вони вже не потрібні.
Війна додала ще сотні недобудів в К. і біля нього. Пам'ятники колгоспним дерибан-управлінцям,які нічого не здатні довести до завершення.
Рахунок недобудів в Києвіи- вже не десятки, а мабуть, сотні.
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