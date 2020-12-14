Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49
Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54
Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:46
Значить попит впав до 0 або близько ж до того.
Повна невизначеність з блекаутами та війною зробили свою справу.
Хоча рівень аренди вже вийшов на рівень 2022 року в дол. В сегменті економ новобудови принаймні.
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