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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49
Бетон написав: smdtranz написав:Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
нормально выносит
Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
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барабашов
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Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03
барабашов написав:
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
А если окажется, что был
То что ты себе оближешь ?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08
барабашов написав:ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
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Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54
Investor_K написав:
Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Ну если в центре, и с ремонтом, и с орендаторами,я пожалуй рискну и прикуплю за такие деньги.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:46
Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Значить попит впав до 0 або близько ж до того.
Повна невизначеність з блекаутами та війною зробили свою справу.
Хоча рівень аренди вже вийшов на рівень 2022 року в дол. В сегменті економ новобудови принаймні.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:09
Хомякоид написав: Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Значить попит впав до 0 або близько ж до того.
Повна невизначеність з блекаутами та війною зробили свою справу.
Вони не потрібні, цьому населенню.
Житла надлишок набудували в К.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:14
Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
І які перспективи?
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Investor_K
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