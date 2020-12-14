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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11995119961199711998
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49

  Бетон написав:
  smdtranz написав:Бетон

аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно


нормально выносит

Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?

Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно

Вынести стену, вот так, может только газ

Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03

  барабашов написав:ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?

А если окажется, что был

То что ты себе оближешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54

  Investor_K написав:Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…

Ну если в центре, и с ремонтом, и с орендаторами,я пожалуй рискну и прикуплю за такие деньги.
Velz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:46

  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.


Значить попит впав до 0 або близько ж до того.
Повна невизначеність з блекаутами та війною зробили свою справу.

Хоча рівень аренди вже вийшов на рівень 2022 року в дол. В сегменті економ новобудови принаймні.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:14

  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.

І які перспективи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:03

  Investor_K написав:
  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.

І які перспективи?


Далі буде тільки дорожчати як роками розповідали тут місцеві байкарі.
Тільки де вони всі позникали ?

Иных уж нет а те далече :D
Хомякоид
 
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