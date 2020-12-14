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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:49
Бетон написав: smdtranz написав:Бетон
аккум вынес стену? он что, начинен тротилом?
там или газ или кто-то взрывчатку приволок домой, как обычно
нормально выносит
Бетон, тебе опять штанга на голову упала ?
Ты уже много раз показал свою необізнаність.
И снова копаешь новое дно
Вынести стену, вот так, может только газ
Это даже я знаю
А тебе, мостостроителю на умных щах, и подавно нужно знать
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:58
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
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барабашов
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Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03
барабашов написав:
ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
А если окажется, что был
То что ты себе оближешь ?
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Додано: Чет 10 жов, 2024 21:08
барабашов написав:ПСО, а если окажется что в доме газа никогда не было, с момента постройки, то что ты себе оближешь(как Кись)?
В Соф Борщазі мабуть всі новобуди на газу
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Faceless
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Додано: Чет 10 жов, 2024 21:54
Investor_K написав:
Коли вже можна буде придбати у Києві нормальну квартиру за 10, максимум 15 тисяч долларів? Бо життя проходить…
Ну если в центре, и с ремонтом, и с орендаторами,я пожалуй рискну и прикуплю за такие деньги.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:46
Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Значить попит впав до 0 або близько ж до того.
Повна невизначеність з блекаутами та війною зробили свою справу.
Хоча рівень аренди вже вийшов на рівень 2022 року в дол. В сегменті економ новобудови принаймні.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 08:14
Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
І які перспективи?
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:03
Investor_K написав: Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
І які перспективи?
Далі буде тільки дорожчати як роками розповідали тут місцеві байкарі.
Тільки де вони всі позникали ?
Иных уж нет а те далече
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Хомякоид
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:56
Хомякоид написав: Investor_K написав: Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
І які перспективи?
Далі буде тільки дорожчати як роками розповідали тут місцеві байкарі.
Тільки де вони всі позникали ?
Иных уж нет а те далече
с одной стороны нового жилья не будет, а каждый день разрушаются сотни квадратных метров, а внутренний враг повышает налоги.
посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
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Бетон
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:07
Бетон написав:
посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу, чем хуже дела на переферии, тем дороже киевская жилая недвижимость. На периферии дела (условно) неплохи, из-за высоких цен на с/х аграрии немного набрали жирок. Идут выплаты ВПО, силовикам, долярчики переводят деньги своим семьям, много коррупции. Высокий спрос на валюту. Всё это снижает цены кржн. Кроме того для женской части населения открылись двери в Европу, и многие одинокие волчицы уехали вместо Киева туда.
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