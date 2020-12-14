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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:18
Хомякоид написав: Investor_K написав: Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
І які перспективи?
Далі буде тільки дорожчати як роками розповідали тут місцеві байкарі.
Тільки де вони всі позникали ?
Иных уж нет а те далече
Згинули як роса на сонці
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:20
Wirująświatła написав: Бетон написав:
посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу, чем хуже дела на переферии, тем дороже киевская жилая недвижимость. На периферии дела (условно) неплохи, из-за высоких цен на с/х аграрии немного набрали жирок. Идут выплаты ВПО, силовикам, долярчики переводят деньги своим семьям, много коррупции. Высокий спрос на валюту. Всё это снижает цены кржн. Кроме того для женской части населения открылись двери в Европу, и многие одинокие волчицы уехали вместо Киева туда.
То що робити?
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