|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:04
kingkongovets написав:
маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
Ростік і Олєг Шурма - ваші корєша? Я б на вашому місці в таких умовах вже б використав це з якоюсь користю для держави - приміром, пристрілив би їх...
-
won
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:12
won написав: kingkongovets написав:
маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
Ростік і Олєг Шурма - ваші корєша? Я б на вашому місці в таких умовах вже б використав це з якоюсь користю для держави - приміром, пристрілив би їх...
А где список этих вытягивателей денег из бюджета и ограничителей работы АЭС в период длинного светового дня и солнечной погоды посмотреть?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4422
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:30
барабашов написав: won написав: kingkongovets написав:
маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)
Ростік і Олєг Шурма - ваші корєша? Я б на вашому місці в таких умовах вже б використав це з якоюсь користю для держави - приміром, пристрілив би їх...
А где список этих вытягивателей денег из бюджета и ограничителей работы АЭС в период длинного светового дня и солнечной погоды посмотреть
?
а наведіть приклад, коли роботу АЕС обмежували через зелену енергетику...
не треба вигадувати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6992
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 669 раз.
- Подякували: 1490 раз.
-
- Профіль
-
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24967
|16695686
|
|
|1374
|5473628
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56327
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|