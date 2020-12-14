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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11993119941199511996
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:04

  kingkongovets написав:маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)

Ростік і Олєг Шурма - ваші корєша? Я б на вашому місці в таких умовах вже б використав це з якоюсь користю для держави - приміром, пристрілив би їх...
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:12

  won написав:
  kingkongovets написав:маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)

Ростік і Олєг Шурма - ваші корєша? Я б на вашому місці в таких умовах вже б використав це з якоюсь користю для держави - приміром, пристрілив би їх...

А где список этих вытягивателей денег из бюджета и ограничителей работы АЭС в период длинного светового дня и солнечной погоды посмотреть?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 12:30

  барабашов написав:
  won написав:
  kingkongovets написав:маю двох друзів, які до повномасштабки персонально входили в 10ку найбільших виробників зеленої енергії і мали ферми в Херсонській області, так що достатньо в темі)

Ростік і Олєг Шурма - ваші корєша? Я б на вашому місці в таких умовах вже б використав це з якоюсь користю для держави - приміром, пристрілив би їх...

А где список этих вытягивателей денег из бюджета и ограничителей работы АЭС в период длинного светового дня и солнечной погоды посмотреть?

а наведіть приклад, коли роботу АЕС обмежували через зелену енергетику...
не треба вигадувати...
Shaman
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