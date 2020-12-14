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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11987119881198911990>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 10:56

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.

І які перспективи?


Далі буде тільки дорожчати як роками розповідали тут місцеві байкарі.
Тільки де вони всі позникали ?

Иных уж нет а те далече :D

с одной стороны нового жилья не будет, а каждый день разрушаются сотни квадратных метров, а внутренний враг повышает налоги.

посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:07

  Бетон написав:посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу, чем хуже дела на переферии, тем дороже киевская жилая недвижимость. На периферии дела (условно) неплохи, из-за высоких цен на с/х аграрии немного набрали жирок. Идут выплаты ВПО, силовикам, долярчики переводят деньги своим семьям, много коррупции. Высокий спрос на валюту. Всё это снижает цены кржн. Кроме того для женской части населения открылись двери в Европу, и многие одинокие волчицы уехали вместо Киева туда.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:18

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:
  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.

І які перспективи?


Далі буде тільки дорожчати як роками розповідали тут місцеві байкарі.
Тільки де вони всі позникали ?

Иных уж нет а те далече :D

Згинули як роса на сонці
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:20

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу, чем хуже дела на переферии, тем дороже киевская жилая недвижимость. На периферии дела (условно) неплохи, из-за высоких цен на с/х аграрии немного набрали жирок. Идут выплаты ВПО, силовикам, долярчики переводят деньги своим семьям, много коррупции. Высокий спрос на валюту. Всё это снижает цены кржн. Кроме того для женской части населения открылись двери в Европу, и многие одинокие волчицы уехали вместо Киева туда.

То що робити?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 11:35

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:посмотрим на баланс отсутствия новых квартир и обнищания населения.
мы же знаем примеры, когда народ нищий, как в кубе, а автомобиль стоит как самолёт
очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу, чем хуже дела на переферии, тем дороже киевская жилая недвижимость. На периферии дела (условно) неплохи, из-за высоких цен на с/х аграрии немного набрали жирок. Идут выплаты ВПО, силовикам, долярчики переводят деньги своим семьям, много коррупции. Высокий спрос на валюту. Всё это снижает цены кржн. Кроме того для женской части населения открылись двери в Европу, и многие одинокие волчицы уехали вместо Киева туда.

То що робити?


Якщо тільки 10-15 тис. доларів то хомячити.
Якщо не виходить то треба щось змінювати.

Є вірогідність що ціна на хрущі досягне цих величин, але малоймовірно.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:12

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:15

  Investor_K написав:То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:16

  Wirująświatła написав:очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу
І де формула? Що в знаменнику, що в чисельнику?
Хто її перевіряв?
який коефіцієнт кореляції?

Флаймен теж винахідник.
Вивів формулу (3000 грн + опеньки/30 днів місяця)

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.

Для цього в кишенях треба щось мати, правда?Не лише ключі від електросамоката чи мотороллера)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 11 жов, 2024 13:54, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:17

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:очень давно задолго до полномасштабной я здесь вывел формулу
І де формула? Що в знаменнику, що в чисельнику?
Хто її перевіряв?
який коефіцієнт кореляції?

30
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.

Я от думаю, чи не прикупити комерційноі неркхомості. Ваші думки?
Investor_K
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