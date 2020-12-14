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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11987119881198911990
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:08

  Investor_K написав:
  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.

Я от думаю, чи не прикупити комерційноі неркхомості. Ваші думки?

Податки збільшують, бізнес на ладан дихає. Чому б і ні?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:24

  airmax78 написав:Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.

На поскоті.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27

  airmax78 написав:Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.


у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
smdtranz
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