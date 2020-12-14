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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:08
Investor_K написав: Wirująświatła написав: Investor_K написав:
То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.
Я от думаю, чи не прикупити комерційноі неркхомості. Ваші думки?
Податки збільшують, бізнес на ладан дихає. Чому б і ні?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:55
Investor_K написав: Wirująświatła написав: Investor_K написав:
То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.
Я от думаю, чи не прикупити комерційноі нерукхомості. Ваші думки?
Якщо у пана є натхнення - чому би і "ні"?
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:07
Не маю досвіду злавання комерційноі нерухомості.
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