|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:08
Investor_K написав: Wirująświatła написав: Investor_K написав:
То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.
Я от думаю, чи не прикупити комерційноі неркхомості. Ваші думки?
Податки збільшують, бізнес на ладан дихає. Чому б і ні?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 18:55
Investor_K написав: Wirująświatła написав: Investor_K написав:
То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.
Я от думаю, чи не прикупити комерційноі нерукхомості. Ваші думки?
Якщо у пана є натхнення - чому би і "ні"?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23959
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1703 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:07
Не маю досвіду злавання комерційноі нерухомості.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10051
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:12
Investor_K написав: Wirująświatła написав: Investor_K написав:
То що робити?
каждый решает исходя из своих возможностей.
Я от думаю, чи не прикупити комерційноі неркхомості. Ваші думки?
берите две. лучше с арендоторами
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:19
Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Гм. В Днепре строят,включая начатое после полномасштабки. Блин буду,на солнечном возле самолета кран вертится! Может зрадники и для москалив строят?
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:21
Velz написав: Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Гм. В Днепре строят,включая начатое после полномасштабки. Блин буду,на солнечном возле самолета кран вертится! Может зрадники и для москалив строят?
как раз левый берег (если граница пойдёт по Днепру). Как вы вообще в том Днепре живете. Город-завод. 90% жилого фонда советские панели.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 11 жов, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:23
Wirująświatła написав:
как раз левый берег (если граница пойдёт по Днепру)[/quote]
Я тоже на левом живу. От лихо. Никто не поможет хату перепхать на правый?
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:25
Velz написав: Wirująświatła написав:
как раз левый берег (если граница пойдёт по Днепру)
Я тоже на левом живу. От лихо. Никто не поможет хату перепхать на правый?[/quote]
я жил на калиновой / образцова ~год. худшее время моей жизни. за лям баксов бы не вернулся. Но один плюс есть, если придётся уехать вы ничего не потеряете. (не желаю вам ничего дурного живите 100 лет не зная горя).
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25352
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3373 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:42
Wirująświatła написав:
(не желаю вам ничего дурного живите 100 лет не зная горя).[/quote]
Благодарю на добром слове. Город и город. Майно тут есть,немного но тыщ на 200-250 пока есть. Не держало бы майно-давно уже б свалил. А продавать сейчас- тут и полцены дадут ли, а там-не укупишься.
Будем сидеть до последнего.Жена вообще нивкакую на переезд. Да и в целом у народа мнение что "они сюда не придут". Подывымось..
-
Velz
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:32
Velz написав: Wirująświatła написав:
(не желаю вам ничего дурного живите 100 лет не зная горя).
Благодарю на добром слове. Город и город. Майно тут есть,немного но тыщ на 200-250 пока есть. Не держало бы майно-давно уже б свалил. А продавать сейчас- тут и полцены дадут ли, а там-не укупишься.
Будем сидеть до последнего.Жена вообще нивкакую на переезд. Да и в целом у народа мнение что "они сюда не придут". Подывымось..
Днепр не верит потому что не был в окупации.
Оно кажется нестрашным.
Киевская область всё это прочувствовавала. Вещички собираются быстро и желание появляется
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3600
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana
, smdtranz
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24970
|16695988
|
|
|1374
|5473764
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56327
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|