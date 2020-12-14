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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
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барабашов
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:37
барабашов написав:
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
а на южмаше сделают большую эвакуационную ракету.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:46
Wirująświatła написав: барабашов написав:
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
а на южмаше сделают большую эвакуационную ракету.
Українська бЫдло Ыліта має свої, перевірені часом, засоби, для екстренної евакуації з самостійної території.
Той же петлюрівський вагончик, часів Директорії.
Він чекає нових пасажирів.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 11 жов, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:50
Velz написав: Бетон написав:
На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.
Гм. В Днепре строят,включая начатое после полномасштабки. Блин буду,на солнечном возле самолета кран вертится! Может зрадники и для москалив строят?
Українська Ыліта думає, що вона домовиться "посередині".
Один придурок теж казав гунявим голосом "да какая разница!" "Вайни нє будєт!".
Придурків чекає Сибір, Магадан, Дальній Схід. А не новобуди з євроремонтами.
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