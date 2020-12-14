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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11988119891199011991
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/zjddJEa88HE?si=IZzJPUZtRzco2cxB
kingkongovets
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