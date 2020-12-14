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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 12 жов, 2024 07:10
kingkongovets
Навіщо це відеосміття?
ККЦ, ти краще розповів би про сонячну енергетику і гужовий транспорт в Києві. Або про еволюцію нейтронних зірок і комплекси Мейзенгеймера. Або про кота Шредингера і коня Буцефала, яких ти бачив в парку Наталка і в затопленому тоннелі метро.
Ще краще - розповідай про дерибан грошей чиновниками на відомій території. В цій справі ти мегаексперт, разом з своїми подільниками. Скільки кримінальних справ на тобі висить - не хочеш розказати?
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