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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11988119891199011991
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/zjddJEa88HE?si=IZzJPUZtRzco2cxB
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:23

Один из самых первых советских заводов гипсокартона появился в Киеве в 1949 г
Wirująświatła
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