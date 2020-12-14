|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 12 жов, 2024 13:23
Один из самых первых советских заводов гипсокартона появился в Киеве в 1949 г
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|