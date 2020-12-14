RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11988119891199011991
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
барабашов
 
Повідомлень: 4435
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/zjddJEa88HE?si=IZzJPUZtRzco2cxB
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11337
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:23

Один из самых первых советских заводов гипсокартона появился в Киеве в 1949 г
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25402
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 17:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA підбив ринкові підсумки вересня. Дослідили попит, пропозицію й ціни на купівлю первинного та вторинного житла, а також на оренду у різних областях України.

Первинний ринок

Пропозиція

У вересні кількість новобудов з активними відділами продажів залишилась на такому ж рівні — 77%. У вересні в експлуатацію здали дві новобудови у Львівській області та одну — у Київській області загалом на 6 секцій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі переважно зростала у вересні на 1-6% залежно від області. З порівняння вересня 2024 до вересня 2023 найбільше здорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найвища середня вартість нового житла зберігається у Києві — $1 349 за м².

Попит

У вересні користувачі маркетплейса значно більше цікавились квартирами у новобудовах порівняно з серпнем. Найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Миколаївській та Кіровоградській областях. Разом з тим у масштабах року пожвавлення інтересу спостерігається лише в Київській області без урахування столиці та у Вінницькій області.

Вторинний ринок

Пропозиція

У вересні поменшало охочих продати власне житло, якщо порівнювати з серпнем або порівнювати дані рік до року. Порівняно з вереснем 2023 кількість пропозицій з продажу житла зросла лише у Чернігівській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Ціна

Вартість, яку вказували власники у своїх пропозиціях з продажу нерухомості, у вересні зросла майже в кожній області здебільшого на 5-6%. Київська область не показала змін, а у Києві аналітики виділили незначне здешевшання на 1%. При цьому столиця лишається містом з найдорожчим житлом: середня ціна за однокімнатну квартиру на основі пропозицій вересня складає $84 935. Проте на ринку є дешевші й дорожчі пропозиції: у середньому $45 060 у Деснянському районі та $113 553 — у Печерському.

Попит

Користувачі активніше шукали пропозиції для купівлі житла у центральних та західних областях України: там попит зріс подекуди більш як на 20%. Попри те, що у межах року загальна кількість пошукових запитів іде на спад, у більшості областей України досі на одне оголошення про продаж житла припадає 5-10, а подекуди й 20 відгуків.

https://3m2.ua/news/neruhomist-u-veresn ... y5i254L7gQ
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11337
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

під час слухань було ухвалено правки, які фактично скасовують статус податкового агента для нотаріуса під час посвідчення ним договорів купівлі-продажу (міни) між фізособами.

військовий збір 5% при продажу нерухомості треба платити з 1 січня 2025?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3620
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:47

  барабашов написав:Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
знаменитые бабушкины антиКАБовые танки-киборги...
ПВО только на Киев хватит
flysoulfly
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1729 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:04

  Бетон написав:

військовий збір 5% при продажу нерухомості треба платити з 1 січня 2025?

Мені сьогодні рил сказав, що вже з 1го жовтня працює цей збір 5%...не перевіряв, але підохYїв
Rack
 
Повідомлень: 672
З нами з: 29.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11988119891199011991
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16696987
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473878
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Продаж ОВДП (4)
13.10.2024 19:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.