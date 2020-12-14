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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11988119891199011991
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 23:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/zjddJEa88HE?si=IZzJPUZtRzco2cxB
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 13:23

Один из самых первых советских заводов гипсокартона появился в Киеве в 1949 г
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 17:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аналітичний центр українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA підбив ринкові підсумки вересня. Дослідили попит, пропозицію й ціни на купівлю первинного та вторинного житла, а також на оренду у різних областях України.

Первинний ринок

Пропозиція

У вересні кількість новобудов з активними відділами продажів залишилась на такому ж рівні — 77%. У вересні в експлуатацію здали дві новобудови у Львівській області та одну — у Київській області загалом на 6 секцій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі переважно зростала у вересні на 1-6% залежно від області. З порівняння вересня 2024 до вересня 2023 найбільше здорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найвища середня вартість нового житла зберігається у Києві — $1 349 за м².

Попит

У вересні користувачі маркетплейса значно більше цікавились квартирами у новобудовах порівняно з серпнем. Найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Миколаївській та Кіровоградській областях. Разом з тим у масштабах року пожвавлення інтересу спостерігається лише в Київській області без урахування столиці та у Вінницькій області.

Вторинний ринок

Пропозиція

У вересні поменшало охочих продати власне житло, якщо порівнювати з серпнем або порівнювати дані рік до року. Порівняно з вереснем 2023 кількість пропозицій з продажу житла зросла лише у Чернігівській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Ціна

Вартість, яку вказували власники у своїх пропозиціях з продажу нерухомості, у вересні зросла майже в кожній області здебільшого на 5-6%. Київська область не показала змін, а у Києві аналітики виділили незначне здешевшання на 1%. При цьому столиця лишається містом з найдорожчим житлом: середня ціна за однокімнатну квартиру на основі пропозицій вересня складає $84 935. Проте на ринку є дешевші й дорожчі пропозиції: у середньому $45 060 у Деснянському районі та $113 553 — у Печерському.

Попит

Користувачі активніше шукали пропозиції для купівлі житла у центральних та західних областях України: там попит зріс подекуди більш як на 20%. Попри те, що у межах року загальна кількість пошукових запитів іде на спад, у більшості областей України досі на одне оголошення про продаж житла припадає 5-10, а подекуди й 20 відгуків.

https://3m2.ua/news/neruhomist-u-veresn ... y5i254L7gQ
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

під час слухань було ухвалено правки, які фактично скасовують статус податкового агента для нотаріуса під час посвідчення ним договорів купівлі-продажу (міни) між фізособами.

військовий збір 5% при продажу нерухомості треба платити з 1 січня 2025?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:47

  барабашов написав:Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
знаменитые бабушкины антиКАБовые танки-киборги...
ПВО только на Киев хватит
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:04

  Бетон написав:

військовий збір 5% при продажу нерухомості треба платити з 1 січня 2025?

Мені сьогодні рил сказав, що вже з 1го жовтня працює цей збір 5%...не перевіряв, але підохYїв
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 06:06

  Rack написав:
  Бетон написав:

військовий збір 5% при продажу нерухомості треба платити з 1 січня 2025?

Мені сьогодні рил сказав, що вже з 1го жовтня працює цей збір 5%...не перевіряв, але підохYїв

Доведеться наполегливо просити оцінювати квартиру по нижній межі.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Rack написав:Мені сьогодні рил сказав, що вже з 1го жовтня працює цей збір 5%...не перевіряв, але підохYїв

Це якщо квартира менше 3 років у власності або не перший продаж в році
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