Це якщо квартира менше 3 років у власності або не перший продаж в році
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Додано: Пон 14 жов, 2024 08:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:33
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:55
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
закон ще не підписаний, але скоріш за все це суто технічна, штучно створена опозиційними депутатами пауза, підвищення ВЗ для фізосіб має вступити в силу наступного дня після опублікування закону
Додано: Пон 14 жов, 2024 13:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ЖК Генезис около Индустриального, после долгой паузы какое-то благоустройство делают. кладут плитку. Дом фактически готов, вокруг только захламлено
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