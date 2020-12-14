RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11989119901199111992>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 08:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Rack написав:Мені сьогодні рил сказав, що вже з 1го жовтня працює цей збір 5%...не перевіряв, але підохYїв

Це якщо квартира менше 3 років у власності або не перший продаж в році
foxluck
 
Повідомлень: 521
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:33

  foxluck написав:
  Rack написав:Мені сьогодні рил сказав, що вже з 1го жовтня працює цей збір 5%...не перевіряв, але підохYїв

Це якщо квартира менше 3 років у власності або не перший продаж в році

Нотаріуси ще по 1.5 рахують
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

закон ще не підписаний, але скоріш за все це суто технічна, штучно створена опозиційними депутатами пауза, підвищення ВЗ для фізосіб має вступити в силу наступного дня після опублікування закону
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 13:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ЖК Генезис около Индустриального, после долгой паузы какое-то благоустройство делают. кладут плитку. Дом фактически готов, вокруг только захламлено
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 427
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Rusaniv Residence на Лівобережній потроху будується, коробка ніби повністю готова, половині вже зробили фасад
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35405
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 8050 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:11

  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.


По іншу сторону вул. Виговського (Варшавський-4 ???) активно будується навіть у вихідні. На Варшавському-3 також видно робітників на фасадних роботах.
rol23
 
Повідомлень: 452
З нами з: 03.04.13
Подякував: 232 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:28

  rol23 написав:
  Бетон написав:На варшавском работы не ведутся.
На грейт работы не ведутся.
Стройки замерли.


По іншу сторону вул. Виговського (Варшавський-4 ???) активно будується навіть у вихідні. На Варшавському-3 також видно робітників на фасадних роботах.

Я тут кожень день. І в будні.
Нікого не було.
Сьогодні подивлюсь.

Також ходив в варшавський 3. По всіх ділянках. Жодної людини
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в першому будинку Рівердейл, третій башті ТТ та третьому будинку Трініті активно гонять моноліт, в А136 доробляють фасад і внутрішнє оздоблення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 15:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі про Вєнік
після відвертої заяви власника Автостради, яка зараз почне добудовувати туди метро, що в найкращому і практично нереальному випадку вчасного фінансування будівництва державою метро там буде не раніше чим через 30 місяців, головна фішка забудовника про «метро в найближчому майбутньому біля жк» вже явно не працює, а під неї набудували та напродавали вже дуже докуя
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11989119901199111992>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16697368
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473904
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56336
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.