Це якщо квартира менше 3 років у власності або не перший продаж в році
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2024 08:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:33
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:55
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
закон ще не підписаний, але скоріш за все це суто технічна, штучно створена опозиційними депутатами пауза, підвищення ВЗ для фізосіб має вступити в силу наступного дня після опублікування закону
Додано: Пон 14 жов, 2024 13:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ЖК Генезис около Индустриального, после долгой паузы какое-то благоустройство делают. кладут плитку. Дом фактически готов, вокруг только захламлено
Додано: Пон 14 жов, 2024 14:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Rusaniv Residence на Лівобережній потроху будується, коробка ніби повністю готова, половині вже зробили фасад
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:11
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:28
Я тут кожень день. І в будні.
Нікого не було.
Сьогодні подивлюсь.
Також ходив в варшавський 3. По всіх ділянках. Жодної людини
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в першому будинку Рівердейл, третій башті ТТ та третьому будинку Трініті активно гонять моноліт, в А136 доробляють фасад і внутрішнє оздоблення
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція
Додано: Пон 14 жов, 2024 15:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
до речі про Вєнік
після відвертої заяви власника Автостради, яка зараз почне добудовувати туди метро, що в найкращому і практично нереальному випадку вчасного фінансування будівництва державою метро там буде не раніше чим через 30 місяців, головна фішка забудовника про «метро в найближчому майбутньому біля жк» вже явно не працює, а під неї набудували та напродавали вже дуже докуя
|