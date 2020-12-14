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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:00
Бетон написав:
Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція
3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять
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