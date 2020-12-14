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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11989119901199111992
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:00

  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:59

  Олежан написав:
  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html

2500
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на варшавском 4 - 4 бетонщика. на кладке = 0
на варшавском 3. - 4 бетонщика. на кладке = 0

я так понимаю, для видимости
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html

2500
бл, в тебе гроші перед носом лежать, а ти ниєш про самонереалізованість і геноцид злочинноі влади гг
kingkongovets
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  #<1 ... 11989119901199111992
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