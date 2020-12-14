Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:00
Бетон написав:
Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція
3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять
Олежан
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:59
Олежан написав: Бетон написав:
Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція
3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html
2500
Бетон
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:01
на варшавском 4 - 4 бетонщика. на кладке = 0
на варшавском 3. - 4 бетонщика. на кладке = 0 я так понимаю, для видимости
Бетон
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Додано: Пон 14 жов, 2024 19:02
бл, в тебе гроші перед носом лежать, а ти ниєш про самонереалізованість і геноцид злочинноі влади гг
kingkongovets
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:07
Абы потом этот пупербизнес класс за рубли не продавать пипиздже(уже с плинтусами и Милле)
барабашов
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:20
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:28
барабашов написав:
Абы потом этот пупербизнес класс за рубли не продавать пипиздже(уже с плинтусами и Милле)
гы-гы..
Если за Киев такое говорить, то что за нас тогда. Пока киевляне сохнут- днепряне сдохнут.
Velz
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