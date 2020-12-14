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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11989119901199111992
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 16:00

  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:59

  Олежан написав:
  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html

2500
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на варшавском 4 - 4 бетонщика. на кладке = 0
на варшавском 3. - 4 бетонщика. на кладке = 0

я так понимаю, для видимости
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html

2500
бл, в тебе гроші перед носом лежать, а ти ниєш про самонереалізованість і геноцид злочинноі влади гг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Абы потом этот пупербизнес класс за рубли не продавать пипиздже(уже с плинтусами и Милле)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:20

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:28

  барабашов написав:Абы потом этот пупербизнес класс за рубли не продавать пипиздже(уже с плинтусами и Милле)


гы-гы..
Если за Киев такое говорить, то что за нас тогда. Пока киевляне сохнут- днепряне сдохнут.
Velz
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 21:27

  Velz написав:
  барабашов написав:Абы потом этот пупербизнес класс за рубли не продавать пипиздже(уже с плинтусами и Милле)


гы-гы..
Если за Киев такое говорить, то что за нас тогда. Пока киевляне сохнут- днепряне сдохнут.

не того боитесь. быстрее наши отожмут - штраф или за выезд
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 07:41

  Wirująświatła написав:

Бетон мог бы покалькулировать сколько такой ремонт стоил бы с выносом ненесущих стен, я от потолка скажу что 30куе за 55метррв трёшки плюс техника.
Потолки не подымешь, коридор не расширишь - только для мелких людей такое норм
В центре такое имеет смысл, особенно там где рядом вообще не строят(это я не за столицу) или строят только тетрисы для начальников тцк и бэб(а)
барабашов
 
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