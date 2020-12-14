3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 жов, 2024 16:00
Додано: Пон 14 жов, 2024 18:59
2500
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на варшавском 4 - 4 бетонщика. на кладке = 0
на варшавском 3. - 4 бетонщика. на кладке = 0
я так понимаю, для видимости
Додано: Пон 14 жов, 2024 19:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
бл, в тебе гроші перед носом лежать, а ти ниєш про самонереалізованість і геноцид злочинноі влади гг
Додано: Пон 14 жов, 2024 20:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Абы потом этот пупербизнес класс за рубли не продавать пипиздже(уже с плинтусами и Милле)
Додано: Пон 14 жов, 2024 20:28
Додано: Пон 14 жов, 2024 21:27
Додано: Вів 15 жов, 2024 07:41
Бетон мог бы покалькулировать сколько такой ремонт стоил бы с выносом ненесущих стен, я от потолка скажу что 30куе за 55метррв трёшки плюс техника.
Потолки не подымешь, коридор не расширишь - только для мелких людей такое норм
В центре такое имеет смысл, особенно там где рядом вообще не строят(это я не за столицу) или строят только тетрисы для начальников тцк и бэб(а)
Додано: Вів 15 жов, 2024 09:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ЖК Оболонь S1 - будують. ЖК Берег, біля залізниці, - почали знову, другий кран поставили. Сага на Почайній, біля розв'язки - теж почали ворушитися.
П.С. Тільки Оболонь.
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