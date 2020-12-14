Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Бетон мог бы покалькулировать сколько такой ремонт стоил бы с выносом ненесущих стен, я от потолка скажу что 30куе за 55метррв трёшки плюс техника. Потолки не подымешь, коридор не расширишь - только для мелких людей такое норм В центре такое имеет смысл, особенно там где рядом вообще не строят(это я не за столицу) или строят только тетрисы для начальников тцк и бэб(а)
Есть уникумы и в гаражах такой ремонт делают. Обычный дешёвый ремонт с нормальной цветовой гаммой
Ну дешёвый это ж не триста за метр Особенно сейчас Гипсом стену хрен выровняешь с той квадратурой и коридорками как в плацкартном вагоне Потолок опять же пилить кривой надо Полы тоже без лагов это ж не сталинка 56 года Работы дохуа а руки лишние сейчас рабовладельцы пиксельные перехватить пытаются
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 15 жов, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Ну дешёвый это ж не триста за метр Особенно сейчас
Ну как стоимость хрущовки. Выкинутые на помойку деньги Демонтажей куча, стояки меняй, за что не возьмись - всё хлам. Нужно к соседям снизу сверху просить переварить стояк. Соседи постоянно жалуются на шум. В последний раз сосед мент из пистолета в двери стрелял, когда электрики сверлили