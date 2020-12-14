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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11990119911199211993
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:07

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:

Бетон мог бы покалькулировать сколько такой ремонт стоил бы с выносом ненесущих стен, я от потолка скажу что 30куе за 55метррв трёшки плюс техника.
Потолки не подымешь, коридор не расширишь - только для мелких людей такое норм
В центре такое имеет смысл, особенно там где рядом вообще не строят(это я не за столицу) или строят только тетрисы для начальников тцк и бэб(а)

Есть уникумы и в гаражах такой ремонт делают.
Обычный дешёвый ремонт с нормальной цветовой гаммой
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну дешёвый это ж не триста за метр
Особенно сейчас
Гипсом стену хрен выровняешь с той квадратурой и коридорками как в плацкартном вагоне
Потолок опять же пилить кривой надо
Полы тоже без лагов это ж не сталинка 56 года
Работы дохуа а руки лишние сейчас рабовладельцы пиксельные перехватить пытаются
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 15 жов, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:16

  барабашов написав:Ну дешёвый это ж не триста за метр
Особенно сейчас

Ну как стоимость хрущовки. Выкинутые на помойку деньги
Демонтажей куча, стояки меняй, за что не возьмись - всё хлам. Нужно к соседям снизу сверху просить переварить стояк.
Соседи постоянно жалуются на шум. В последний раз сосед мент из пистолета в двери стрелял, когда электрики сверлили
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:36

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html

2500


вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:20

Панство а що з Флаймановими кавалірками ?
Раніше було стільки розмов, ось ось мали ремонти закінчуватись та арендатори за мільйонибаксів вїзжати.
Зараз повна тиша.

Я так розумію проєкт накрився мідним тазом ? :shock:
Хомякоид
 
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  #<1 ... 11990119911199211993
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