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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11991119921199311994>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:07

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:

Бетон мог бы покалькулировать сколько такой ремонт стоил бы с выносом ненесущих стен, я от потолка скажу что 30куе за 55метррв трёшки плюс техника.
Потолки не подымешь, коридор не расширишь - только для мелких людей такое норм
В центре такое имеет смысл, особенно там где рядом вообще не строят(это я не за столицу) или строят только тетрисы для начальников тцк и бэб(а)

Есть уникумы и в гаражах такой ремонт делают.
Обычный дешёвый ремонт с нормальной цветовой гаммой
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну дешёвый это ж не триста за метр
Особенно сейчас
Гипсом стену хрен выровняешь с той квадратурой и коридорками как в плацкартном вагоне
Потолок опять же пилить кривой надо
Полы тоже без лагов это ж не сталинка 56 года
Работы дохуа а руки лишние сейчас рабовладельцы пиксельные перехватить пытаются
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 15 жов, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:16

  барабашов написав:Ну дешёвый это ж не триста за метр
Особенно сейчас

Ну как стоимость хрущовки. Выкинутые на помойку деньги
Демонтажей куча, стояки меняй, за что не возьмись - всё хлам. Нужно к соседям снизу сверху просить переварить стояк.
Соседи постоянно жалуются на шум. В последний раз сосед мент из пистолета в двери стрелял, когда электрики сверлили
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 10:36

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Рили кажуть, що трініті зараз найкраща інвестиція


3.5к за голые стены?
за такие деньги можно в ЦП с ремонтом взять

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsen ... Vddeg.html

2500


вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:20

Панство а що з Флаймановими кавалірками ?
Раніше було стільки розмов, ось ось мали ремонти закінчуватись та арендатори за мільйонибаксів вїзжати.
Зараз повна тиша.

Я так розумію проєкт накрився мідним тазом ? :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что лучше купить под аренду до 55 куе:
1к варшавский
1к грейт
1к окланд
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:13

Бетон

шутки шутками, а сдача беженцам, а раньше заробитчанам гаражей это актуальный бизнес.
гаражи бывают и с водой, канализацией, в 2 этажа с жилыми комнатами не хуже хруща.
15куе и живешь в Киеве, можно таксистом работать или курьером глово
этот сорт недвижимости незаслуженно обойден стороной на ветке :lol:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:28

smdtranz



этот сорт недвижимости незаслуженно обойден стороной на ветке :lol:


Нічого не «обойден».
Хіба мрійник про 15-річну острівянку не в цій ніші себе НЕ знайшов?

Питання по такому бізнес-проекту в сфері нерухомості.

Виходимо з того, що є-оселю мені дають. (мають дати якщо стану просити)

Є живих під 150 кує. Купую для себе!! по е-оселі дуплекс/котедж до 150 кує, з яких лише 50 віддаю живими, решта - кредитуюсь. Щомісячний платіж десь 35 к грн
Ще докупляю під оренду (за живі) щось таке, що буде давати 20 к грн/місяць. Здаю Капмус в якому живу ще за 20 к грн.
Все по «успішному Успіху», - кредит гасить сам себе.
Ризики? (крім воєнних, які передбачити не може ніхто).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:smdtranz



этот сорт недвижимости незаслуженно обойден стороной на ветке :lol:


Нічого не «обойден».
Хіба мрійник про 15-річну острівянку не в цій ніші себе НЕ знайшов?
Хороший гараж коштує більше, ніж цоколь в Бучі чи нахалбуд незнаюде
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

дерегуляція, але не в нас
flyman
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