Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон мог бы покалькулировать сколько такой ремонт стоил бы с выносом ненесущих стен, я от потолка скажу что 30куе за 55метррв трёшки плюс техника. Потолки не подымешь, коридор не расширишь - только для мелких людей такое норм В центре такое имеет смысл, особенно там где рядом вообще не строят(это я не за столицу) или строят только тетрисы для начальников тцк и бэб(а)
Есть уникумы и в гаражах такой ремонт делают. Обычный дешёвый ремонт с нормальной цветовой гаммой
Ну дешёвый это ж не триста за метр Особенно сейчас Гипсом стену хрен выровняешь с той квадратурой и коридорками как в плацкартном вагоне Потолок опять же пилить кривой надо Полы тоже без лагов это ж не сталинка 56 года Работы дохуа а руки лишние сейчас рабовладельцы пиксельные перехватить пытаются
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 15 жов, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Ну дешёвый это ж не триста за метр Особенно сейчас
Ну как стоимость хрущовки. Выкинутые на помойку деньги Демонтажей куча, стояки меняй, за что не возьмись - всё хлам. Нужно к соседям снизу сверху просить переварить стояк. Соседи постоянно жалуются на шум. В последний раз сосед мент из пистолета в двери стрелял, когда электрики сверлили
шутки шутками, а сдача беженцам, а раньше заробитчанам гаражей это актуальный бизнес. гаражи бывают и с водой, канализацией, в 2 этажа с жилыми комнатами не хуже хруща. 15куе и живешь в Киеве, можно таксистом работать или курьером глово этот сорт недвижимости незаслуженно обойден стороной на ветке
этот сорт недвижимости незаслуженно обойден стороной на ветке
Нічого не «обойден». Хіба мрійник про 15-річну острівянку не в цій ніші себе НЕ знайшов?
Питання по такому бізнес-проекту в сфері нерухомості.
Виходимо з того, що є-оселю мені дають. (мають дати якщо стану просити)
Є живих під 150 кує. Купую для себе!! по е-оселі дуплекс/котедж до 150 кує, з яких лише 50 віддаю живими, решта - кредитуюсь. Щомісячний платіж десь 35 к грн Ще докупляю під оренду (за живі) щось таке, що буде давати 20 к грн/місяць. Здаю Капмус в якому живу ще за 20 к грн. Все по «успішному Успіху», - кредит гасить сам себе. Ризики? (крім воєнних, які передбачити не може ніхто).