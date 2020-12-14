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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 12:48
Hotab написав:smdtranz
этот сорт недвижимости незаслуженно обойден стороной на ветке
Нічого не «обойден».
Хіба мрійник про 15-річну острівянку не в цій ніші себе НЕ знайшов?
Питання по такому бізнес-проекту в сфері нерухомості.
Виходимо з того, що є-оселю мені дають. (мають дати якщо стану просити)
Є живих під 150 кує. Купую для себе!! по е-оселі дуплекс/котедж до 150 кує, з яких лише 50 віддаю живими, решта - кредитуюсь. Щомісячний платіж десь 35 к грн
Ще докупляю під оренду (за живі) щось таке, що буде давати 20 к грн/місяць. Здаю Капмус в якому живу ще за 20 к грн.
Все по «успішному Успіху», - кредит гасить сам себе.
Ризики? (крім воєнних, які передбачити не може ніхто).
ХЗ. Великі кошти в вкидувати під час війни ?
Принаймні почекати до весни. І вкидувати на ЗУ.
Навіть Кийов небезпечно.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 12:49
Хомякоид написав:
Панство а що з Флаймановими кавалірками ?
Раніше було стільки розмов, ось ось мали ремонти закінчуватись та арендатори за мільйонибаксів вїзжати.
Зараз повна тиша.
Я так розумію проєкт накрився мідним тазом ?
Київ оточено кавалірками на основних лініях ШРТ. А що власне цікавить?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 12:52
flyman написав: Хомякоид написав:
Панство а що з Флаймановими кавалірками ?
Раніше було стільки розмов, ось ось мали ремонти закінчуватись та арендатори за мільйонибаксів вїзжати.
Зараз повна тиша.
Я так розумію проєкт накрився мідним тазом ?
Київ оточено кавалірками на основних лініях ШРТ. А що власне цікавить?
Ціни оренди.
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Хомякоид
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Додано: Вів 15 жов, 2024 13:13
Хомякоид
ХЗ. Великі кошти в вкидувати під час війни ?
Принаймні почекати до весни. І вкидувати на ЗУ.
Навіть Кийов небезпечно.
Я думаю що до весни у мене і не буде часу цим займатись.
Ну або якщо рашапідари знеструмлять взимку державу , то може «чайкувати» на нерухомості тих, у кого здадуть нерви і будуть віддавати за «скільки дадуть», самі тікаючи через кордон.
До цього точно не рипнусь.
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